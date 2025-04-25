Омск-Информ
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·Общество

На улице Чокана Валиханова скоро запустят фонтаны-кристаллы.

На улице Чокана Валиханова в центре Омска готовят к запуску фонтаны-кристаллы. Сейчас работники учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» выполняют предварительные процедуры: очищают поверхности и проверяют техническое состояние подземных насосов.

После открытия большой и малый фонтаны на улице Валиханова будут работать ежедневно с 10 утра до 10 вечера, включаясь и выключаясь в автоматическом режиме.

Оставшиеся 13 городских фонтанов начнут работать до 1 мая.

Алексей Новиков
·Общество

На улице Чокана Валиханова скоро запустят фонтаны-кристаллы.

На улице Чокана Валиханова в центре Омска готовят к запуску фонтаны-кристаллы. Сейчас работники учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» выполняют предварительные процедуры: очищают поверхности и проверяют техническое состояние подземных насосов.

После открытия большой и малый фонтаны на улице Валиханова будут работать ежедневно с 10 утра до 10 вечера, включаясь и выключаясь в автоматическом режиме.

Оставшиеся 13 городских фонтанов начнут работать до 1 мая.

Алексей Новиков