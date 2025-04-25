Эксперт поделилась простыми рекомендациями.

Терапевт Ольга Чиркова сообщила, что неправильно приготовленный шашлык способен нанести вред здоровью. Рекомендации по безопасному способу готовки эксперт дала в комментарии для NEWS.ru.

Она подчеркнула, что важно готовить шашлык так, чтобы он не создавал лишней нагрузки на организм и хорошо усваивался.

- Советую для этого выбирать нежирное мясо, а лучше птицу или рыбу. Мариновать его надо в чем-то кислом, чтобы мясо частично ферментировалось и легче переваривалось, - поделилась терапевт.

Эксперт предложила использовать для маринада натуральный яблочный уксус, кусочки киви, слегка скисший кефир и сухое красное вино. Готовить рекомендуется исключительно на натуральных дровах, отказавшись от углей из магазина, а для розжига брать сухие веточки. Также Ольга Чиркова порекомендовала сначала дождаться, пока дрова прогорят, разогнать дым и лишь тогда начинать процесс приготовления.

Терапевт пояснила, что правильное приготовление шашлыка предполагает запекание от тепла, а не обжаривание на открытом пламени и копчение. Если мясо всё-таки подгорело, она рекомендует срезать обожжённые края. В качестве гарнира к блюду желательно подать свежие овощи и зелень, поскольку они позволяют не переесть мяса и улучшают работу кишечника.