О нем ничего не известно с 17 марта.

Сотрудники полиции объявили в розыск 59-летнего Сергея Бычкова. Последний раз его видели 17 марта, когда мужчина покинул свой дом на улице Торговой, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. В полицию с соответствующим заявлением обратилась его дочь.

Приметы: выглядит на 60–65 лет, рост 184 сантиметра, худощавое телосложение, голубые глаза, короткие седые волосы.

Отличительная особенность – на правой руке имеется татуировка с буквами «БСВ».

Был одет в черную шапку, черную куртку, черные джинсы и черные кроссовки.

Если вам известна какая-либо информация о месте нахождения Сергея Бычкова, просьба сообщить в полицию по номерам телефонов: 79-29-72, 8-999-453-64-10 или 102.