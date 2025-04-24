Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Крышки поднимут на 5-10 см.

Администрация Омска объявила конкурс для поиска подрядчика, который выполнит регулировку высоты люков колодцев. Работы необходимо провести механическим методом в срок до 15 октября. Максимальная стоимость контракта составляет 3 млн рублей.

– Регулирование выполняется с подъемом на высоту: свыше 5 до 10 см механизированным способом с использованием раствора готового кладочного, цементного и колец горловин колодцев железобетонных, – говорится в техническом задании.

Размер предстоящих работ будет зависеть от текущих нужд заказчика, но не выйдет за рамки максимальной стоимости контракта. Подрядчика выберут 28 апреля. На выполненные работы будет действовать гарантийный срок в два года.  

Ранее сообщалось, что на реконструкцию омской ливневки, в которую проваливаются автобусы, потратят 33 млн рублей. 

Олег Кипорук
·Общество

Крышки поднимут на 5-10 см.

Администрация Омска объявила конкурс для поиска подрядчика, который выполнит регулировку высоты люков колодцев. Работы необходимо провести механическим методом в срок до 15 октября. Максимальная стоимость контракта составляет 3 млн рублей.

– Регулирование выполняется с подъемом на высоту: свыше 5 до 10 см механизированным способом с использованием раствора готового кладочного, цементного и колец горловин колодцев железобетонных, – говорится в техническом задании.

Размер предстоящих работ будет зависеть от текущих нужд заказчика, но не выйдет за рамки максимальной стоимости контракта. Подрядчика выберут 28 апреля. На выполненные работы будет действовать гарантийный срок в два года.  

Ранее сообщалось, что на реконструкцию омской ливневки, в которую проваливаются автобусы, потратят 33 млн рублей. 

Олег Кипорук