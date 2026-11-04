Деньги не пахнут: в Омске «каковозы» превратились в золотую жилу

фото: минприроды Омской области

В Омской области ассенизаторы получают сверхприбыли при отсутствии должного контроля со стороны государства. В отличие от коммунальных услуг, где тарифы регулируются, здесь цена устанавливается по соглашению между исполнителем и потребителем. Это создает условия для произвола: компании и частные ассенизаторы сами договариваются о стоимости, которая может быть завышена.

Цены на услуги «каковозов» (именно так ассенизаторские машины называют в частном секторе и на селе) порой доходят до 2 000 рублей за одну АС-бочку. Почему так происходит и реально ли умерить аппетиты возчиков, разбирался корреспондент «Омск-информа».

Бочка с золотом

Не самая приятно пахнущая услуга официально называется «вывоз жидких отходов», в квитанции у владельцев благоустроенного жилья обозначается как водоотведение. Абоненты «ОмскВодоканала» с 1 октября 2026 года платят за это 36,70 рубля (за один кубометр отходов). Жителям частного сектора услуга обходится гораздо дороже.

Итоговая цена формируется из двух частей. Первая – непосредственно откачка отходов, которую выполняют владельцы ассенизаторских машин. Деньги им платят жильцы частных домов. Вторая – плата за слив собранного объема на специальных точках: за нее ассенизаторы платят тем, кто утилизирует отходы. Разницу ассенизатор забирает себе.

В Омске и районах области цены разные, например, в Муромцево за одну выкачку местные жители платят 1 000 рублей. За слив отходов в канализацию ассенизатор заплатит утилизатору 300 рублей, а 700 рублей положит себе в карман. В Омске минимальная цена услуги – 2000 рублей.

– На территории Омской области было несколько точек слива, все они когда-то принадлежали «ОмскВодоканалу», сейчас у него осталась одна точка слива, в деревне Приветная Омского района. Остальные эксплуатируются частной компанией ООО «Сток», – говорит руководитель Омского УФАС Вадим Кабаненко.

Нерегулируемый сток

По данным сервиса проверки и анализа российских юридических лиц и предпринимателей Rusprofile.ru , ООО «Сток» зарегистрировано 23 апреля 2026 года в Омске и занимается сбором и обработкой сточных вод. Компания находится в начале операционной деятельности.

– Руководство осуществляет директор Елена Лямзина, назначенная в день регистрации компании; она же является единственным учредителем со 100 % долей в уставном капитале, – сообщает ресурс.

Именно появлением этой компании ассенизаторы объясняют своим клиентам резкий рост цен на свои услуги. Недовольные ситуацией люди начали обращаться с жалобами в антимонопольную службу. Омское УФАС вышло с проверкой.

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– Прежде всего, перевозчики, работающие напрямую с населением, не выдают платежных документов, подтверждающих оплату услуги – это сильно осложняет расследование. Но даже при наличии квитанций привлечь такого исполнителя к ответственности было бы непросто, – отметил Вадим Кабаненко. – Причина в законодательных ограничениях: когда мы начали проверять «Сток», то выяснилось, что у них сумма выручки менее 800 млн рублей, антимонопольное регулирование распространяется только на организации с выручкой свыше этой суммы.

Ни один перевозчик жидких бытовых отходов тоже не имеет выручки более 800 миллионов, в итоге вся эта сфера фактически остается вне государственного контроля. По мнению главы УФАС, исправить положение можно только введением регулирования на федеральном уровне, чтобы граждане не страдали от сложившейся ситуации.

Настоящий беспредел?

Пока этого нет, на селе творится откровенный беспредел.

– С июля 2026 года в наших поселках творится настоящий беспредел. Всем жителям частного сектора навязывают услуги одной-единственной компании – ООО «Сток». Других перевозчиков просто не пускают на сливные станции. Конкуренции больше нет, – возмущаются жители Омского района.

Формально отношения между жителями и перевозчиками являются гражданско-правовыми, но по факту у заказчика нет никакой альтернативы – либо плати, сколько требуют, либо выкачивай нечистоты сам и думай, куда их легально слить.

Этот крайне актуальный для населения вопрос уже поднимали депутаты, в том числе Госдумы, он доходил до центрального аппарата ФАС России. Руководитель омских антимонопольщиков Вадим Кабаненко полагает, что проблемой должны заняться парламентарии. При этом он не согласился с доминирующим положением ООО «Сток» на рынке вывоза жидких отходов: по словам чиновника, в этой сфере работает множество частных лиц, и все зависит от конкретного населенного пункта.