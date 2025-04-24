Появился портрет омского вкладчика.

В Омской области наиболее активно сберегают деньги женщины в возрасте от 60 до 80 лет. Такие статистические данные получили аналитики «Россельхозбанка» на основании собственного исследования.

Средний размер вклада клиентов Омского филиала «Россельхозбанка» в 2022 году составил 625 тысяч рублей. В 2023 году он увеличился до 689 тысяч рублей, а в 2024 году – чуть снизился до 666 тысяч рублей.

По данным на 24 апреля 2025 года, этот показатель составляет 656 тысяч рублей. Таким образом, за трехлетний период средний размер вклада в регионе вырос на 7 %.

Наиболее длительное размещение денежных средств фиксировалось в 2022 году – в среднем клиенты оставляли деньги на депозитах 254 дня. В 2023 году этот срок немного снизился до 234 дней. В дальнейшем тренд на уменьшение срока сохранился и составил 169 дней для 2024 года и 153 дня для неполных четырех месяцев текущего года.

В рамках возрастных групп самыми малочисленными вкладчиками стали молодые люди до 20 лет – всего 1 % от общего количества сберегающих свои средства, а также клиенты старше 80 лет (5 %).

Далее по увеличению количества расположились вкладчики в возрастной категории от 20 до 40 лет (6 %) и от 40 до 60 лет – 25 %. Наиболее многочисленной возрастной группой являются вкладчики от 60 до 80 лет – 63 %.

Интересна и гендерная статистика. Среди вкладчиков подавляющее большинство составляют женщины – 67 %. Соответственно 33 % размещенных средств приходится на мужчин.