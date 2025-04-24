Омичи планируют организацию отдыха и досуга своих детей заранее.

За полтора месяца до старта летнего оздоровительного сезона почти все путевки в загородные лагеря отдыха приобретены. В мэрии рассказали, что для отдыха юных омичей предусмотрено 4560 мест, на сегодняшний день уже 3900 путевок приобретены.

– Администрация города Омска предоставляет муниципальную услугу только для работников бюджетных учреждений, организаций агропромышленного комплекса, государственных предприятий, – напомнили в мэрии.

Заявки от родителей или законных представителей принимаются через портал «Госуслуги» и «Службу одного окна». К заявке нужно приложить справку с места работы, а также паспорт с пропиской в Омске.

Компенсация оплаты стоимости путевки составляет размер стоимости путевки, но не более чем 20 000 рублей на каждого ребенка. Для детей участников СВО в оздоровительные лагеря Омской области предусмотрена дополнительная льгота. Коммерческую путевку можно приобрести в офисе детского оздоровительного лагеря.

Добавим, что пока еще имеются путевки на 10, 14 и 21 день на все сезоны в пределах летних школьных каникул, но они быстро заканчиваются.