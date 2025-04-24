В постановлении указано, что необходимо осуществить реконструкцию здания.

На сайте администрации Омска сообщили, что пятиэтажка на проспекте Королева, 4а, признана аварийной. Евгений Фомин, исполняющий обязанности мэра города, подписал документ 22 апреля и взял контроль за исполнением на себя.

Решение признать дом аварийным было принято комиссией 26 марта 2025 года, однако демонтаж здания не планируется. Вместо этого необходимо провести реконструкцию. Собственников жилья обязали предпринять необходимые шаги для восстановления жилого комплекса.

Здание представляет собой кирпичную пятиэтажку, построенную в 1969 году, ранее использовавшуюся как общежитие. Осенью прошлого года комиссия решила, что объект не нуждается в признании аварийным и последующей ликвидации либо ремонте. Но специалисты учреждения «Омский центр кадастра и технической диагностики» указали, что фундамент, несущие стены, перекрытия и элементы подвала находятся в критическом состоянии. По мнению прокуратуры, жизнь в таком доме опасна для жителей. Суд вынес вердикт в феврале, обязав городские власти признать строение аварийным.