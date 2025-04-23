Сервис позволяет покупателям сократить риски при покупке жилья.

Сервис Россельхозбанка «Неипотечная сделка» поможет покупателям недвижимости минимизировать риски при покупке квартиры на первичном и вторичном рынке. Услуга доступна на онлайн-платформе банка по подбору недвижимости «Свое Жилье».

– По экспертным оценкам, доля рынка новостроек сместилась в сторону сделок купли-продажи без ипотеки, – рассказала зампредседателя правления банка Елена Батурова. – Например, с начала 2025 года доля сделок за собственные средства на московском рынке превысила 54 %, а в некоторых регионах этот показатель достиг 70 %*. Подобные сделки требуют особой осторожности – без тщательной проверки объекта и безопасного механизма расчетов покупатель рискует потерять деньги и недвижимость. Россельхозбанк, используя многолетний опыт проведения сделок купли-продажи недвижимости при ипотечном кредитовании, разработал сервис для безопасного оформления таких операций.

Сервис «Неипотечная сделка» предполагает помощь в проверке объекта и дает оценку рисков. Проводится анализ истории прав собственности, выявляется наличие обременений. Также обеспечиваются безопасные расчеты. Клиент при необходимости сможет получить юридическую поддержку.

Процесс работы сервиса строится следующим образом. Специалисты проверяют документы продавца, наличие обременений и историю сделок. При необходимости составляется предварительный договор.

Продавец подготавливает полный пакет документов, включая выписки из ЕГРН и справки об отсутствии задолженностей. Далее стороны подписывают договор купли-продажи, который направляется на регистрацию в Росреестр.

Расчеты осуществляются с использованием банковской ячейки или аккредитива. Последний вариант позволяет разместить средства покупателя на отдельном счете в банке. И только после успешной регистрации перехода права собственности средства будут переведены продавцу.

Пользователи могут выбрать один из трех тарифов. Вариант «Премиум» включает безопасные расчеты, электронную регистрацию, карту «Свое Жилье» и пакет услуг для ипотечных сделок. Тариф «Оптимальный» предлагает базовые услуги по сопровождению сделки с дистанционной поддержкой, а «Минимальный» покрывает основные потребности.

Подробнее о сервисе на портале «Свое Жилье» или «Свое Село».

*По данным цифровой системы анализа рынка новостроек BNnmap.pro по состоянию на март 2025 года.

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