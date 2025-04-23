Омск-Информ
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·Образование

Деньги шли якобы на нужды учреждений образования.

Прокуратура направила в суд уголовное дело 45-летнего бывшего директора казенного учреждения Любинского района Омской области. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили «Омск-информу» в прокуратуре, речь идет о бывшем директоре КУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» Сергее Клинке.

По версии следствия, с 2021 по 2023 годы директор, используя служебное положение, собирал с сотрудников педагогических организаций деньги якобы на нужды учреждений. Как сообщили в прокуратуре, он получил 465 тыс. рублей. Эти деньги педагоги получали в качестве стимулирующих выплат.

В прокуратуре отметили, что вину экс-директор не признал. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Любинский районный суд Омской области.

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·Образование

Деньги шли якобы на нужды учреждений образования.

Прокуратура направила в суд уголовное дело 45-летнего бывшего директора казенного учреждения Любинского района Омской области. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили «Омск-информу» в прокуратуре, речь идет о бывшем директоре КУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» Сергее Клинке.

По версии следствия, с 2021 по 2023 годы директор, используя служебное положение, собирал с сотрудников педагогических организаций деньги якобы на нужды учреждений. Как сообщили в прокуратуре, он получил 465 тыс. рублей. Эти деньги педагоги получали в качестве стимулирующих выплат.

В прокуратуре отметили, что вину экс-директор не признал. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Любинский районный суд Омской области.