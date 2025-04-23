Омск-Информ
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·Общество

К запуску готовят все 15 фонтанов.

Если позволит погода, фонтаны в Омске начнут поэтапно включать уже 1 мая. Сейчас специалисты УДХБ и БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» занимаются реновацией фонтанов, сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Чаши очищают и окрашивают заново, восстанавливают целостность лакокрасочного покрытия декоративных компонентов, герметизируют зазоры между облицовочными материалами, регулируют функционирование насосного оборудования.

К запуску готовы сооружения в скверах им 30-летия ВЛКСМ, Первомайском, им. Дзержинского, им. Алтунина, на улице Туполева и еще несколько объектов.

·Общество

К запуску готовят все 15 фонтанов.

Если позволит погода, фонтаны в Омске начнут поэтапно включать уже 1 мая. Сейчас специалисты УДХБ и БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» занимаются реновацией фонтанов, сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Чаши очищают и окрашивают заново, восстанавливают целостность лакокрасочного покрытия декоративных компонентов, герметизируют зазоры между облицовочными материалами, регулируют функционирование насосного оборудования.

К запуску готовы сооружения в скверах им 30-летия ВЛКСМ, Первомайском, им. Дзержинского, им. Алтунина, на улице Туполева и еще несколько объектов.