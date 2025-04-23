Собственники огородов потребовали немедленно прекратить деятельность предприятия.

Собственники садовых участков в поселении Большие Поля выступили с коллективным обращением к прокурору Омской области Алексею Афанасьеву. Авторы письма указали на постоянные неудобства, возникающие из-за деятельности расположенной неподалеку промышленной фирмы.

Они сообщили, что компания ведет производство бетонных изделий и тротуарной плитки в непосредственной близости от жилых зон. Жители страдают от постоянного загрязнения воздуха цементной пылью, создаваемого предприятием.

– Невозможно жить и дышать круглосуточно цементом! Просим Вас прекратить этот беспредел! – негодует омичка в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

Кроме экологических вопросов, автор обращения акцентирует внимание на регулярных нарушениях транспортной инфраструктуры. Ежедневные рейсы тяжелой техники по улицам поселка наносят значительный ущерб дорогам, приводя к появлению трещин и провалов, угрожающих целостности газовых коммуникаций.

– На наши просьбы и жалобы эти товарищи, которые ведут незаконное производство в черте города в жилой зоне, говорят, что у них везде есть связи... и они никого не боятся, – добавила местная жительница.

Дачники потребовали немедленного прекращения деятельности предприятия, нарушающего нормы экологической безопасности и создающего угрозу жизни и здоровью граждан. Частное предприятие, отравляющее огородникам воздух, не называется.