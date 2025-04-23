Эксперт советует заменить сладкие напитки на минералку, травяной чай и домашние лимонады.

Нутрициолог и диетолог Лариса Габдулхакова предупредила, что в жаркую пору лучше воздерживаться от газировок и сладких напитков, и предложила другие эффективные и полезные способы борьбы с жаждой.

Самым полезным напитком после чистой питьевой воды специалист назвала минеральную воду без газа.

– Она является холеретиком природного происхождения – улучшает отток желчи, заживляет слизистую кишечника, улучшает обмен веществ в организме, – рассказала Габдулхакова «Известиям».

Также эксперт утверждает, что полезно употреблять травяные чаи и несладкие ягодные морсы, ведь они содержат много витаминов и антиоксидантов. Помимо этого, она порекомендовала готовить домашние лимонады с лавандой, грейпфрутом или огурцом и базиликом. Эксперт также отметила ценность ферментированных продуктов, таких как натуральный квас и чайный гриб (комбуча), особенно важных в условиях жары.