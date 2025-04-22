В Соцфонде рассказали об особенностях майских выплат пенсий и пособий.

В Социальном фонде России сообщили о графике перечисления пенсий за май: из-за длительных выходных сроки выплат будут перенесены. Так, досрочно начисления поступят тем из омичей, которым деньги перечисляют через банк. Деньги поступят на счета до 30 апреля. Выплаты получат и те, кому пенсия обычно приходит с 1-го по 5-е число.

– Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности, – пояснили в Социальном фонде.

Выплаты с 5-го по 7-е число будут произведены по обычной схеме, в эти же дни на карту поступит пенсия тем, кто получает ее с 8-го по 11-е число. Платить по обычному графику будут россиянам после 12-го числа.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май по обычному графику. Доставка на дом будет осуществляться с 3 мая.