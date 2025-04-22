Появились итоги «Монетной недели».

С 7 по 19 апреля прошла всероссийская акция «Монетная неделя». Во время нее омичи принесли в офисы Россельхозбанка мелочь на сумму 437 366 рублей.

Как и в прошлом году, самой популярной для обмена стала монета 10 рублей. На втором месте находится 1 рубль, а на третьем – 10 копеек.

Помимо жителей Омска, в акции активно участвовали и 13 районов области. Так, значительную часть от общего объема монет клиенты банка обменяли в Москаленках, Большеречье, Полтавке и Таре.

– Принимаю участие в этой акции, потому что это удобно, – рассказала клиентка банка Ирина Засохина. – Собранную за долгое время мелочь можно за один раз обменять на купюры. При этом монеты остаются в обороте и идут дальше в дело, принося пользу.

Напомним, по условиям акции «Монетная неделя» нужно было принести в любое отделение Россельхозбанка монеты из действующего номинального ряда и обменять их на аналогичную сумму купюрами. При желании получившуюся сумму также можно было положить на счет без дополнительных комиссий.

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