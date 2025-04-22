До этого девочек в большинстве случаев называли Аннами.
Регистрационные записи ЗАГСов Омской области пополнились свежими данными о выборе имен родителями в первой половине апреля 2025 года. Выяснилось, что наряду с традиционными популярными вариантами омичи все чаще отдают предпочтение редким именам.
Девочек все чаще называют экзотическими именами вроде Женевьевы, Айишы, Аливии, Ирады и Алии. Среди мужских имен уверенно закрепились Кирилл, Ратмир, Трофим, Альмир и Айнур.
Главным открытием апреля стало обновление списка самых популярных женских имен. Имя София впервые обогнало прежнюю чемпионку Анну, заняв первую строчку рейтинга. Топ-5 дополняют традиционные имена Ева, Василиса и Мария.
Среди мужских имен лидером стабильно остается Михаил, далее располагаются Артем, Александр, Роман и Матвей. Эти имена остаются неизменными фаворитами родителей в Омской области уже длительное время.