Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

После боя курантов: в Омской области родилось трое малышей в новом, 2026 году

В новогоднюю ночь в омских семьях появились сыновья.

Стало известно, сколько семей в Омской области стали счастливыми родителями наступившего нового, 2026 года.

– В новогоднюю ночь родилось трое малышей – это мальчики! Пополнение в семьях из Азовского, Муромцевского и Русско-Полянского районов. Желаю деткам и родителям счастья, здоровья и всего самого наилучшего. С праздником! – написал в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Добавим, что в новогоднюю ночь 2025 года в Омской области родилось пятеро детей – это две девочки и три мальчика.

·Общество

После боя курантов: в Омской области родилось трое малышей в новом, 2026 году

В новогоднюю ночь в омских семьях появились сыновья.

Стало известно, сколько семей в Омской области стали счастливыми родителями наступившего нового, 2026 года.

– В новогоднюю ночь родилось трое малышей – это мальчики! Пополнение в семьях из Азовского, Муромцевского и Русско-Полянского районов. Желаю деткам и родителям счастья, здоровья и всего самого наилучшего. С праздником! – написал в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Добавим, что в новогоднюю ночь 2025 года в Омской области родилось пятеро детей – это две девочки и три мальчика.