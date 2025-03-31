В преддверии Дня неонатолога рассказываем, почему этого врача по праву считают самым первым в жизни человека.

День неонатолога в России отмечается 5 апреля. В преддверии этого профессионального праздника о том, что это за специалист и какую роль он играет в жизни ребенка, специалистам Областного центра общественного здоровья рассказала главный внештатный врач-неонатолог регионального минздрава, зам. главного врача Городского клинического перинатального центра Элина Нестеренко.

– Элина Викторовна, кто такой врач-неонатолог? Что входит в его обязанности?

– Это специалист, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний у младенцев, включая недоношенных детей и новорожденных с патологиями развития. В обязанности неонатолога входит оценка состояния ребенка сразу после рождения по шкале Апгар, проведение первичного осмотра и скрининговых исследований, выявление врожденных пороков развития и наследственных заболеваний, определение тактики выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела (от 500 граммов) и многое другое. Также неонатолог координирует уход за младенцем, назначает операции и лечение у других специалистов, если это требуется ребенку. Помимо работы с пациентами, неонатолог присутствует на всех, в том числе плановых родах, чтобы осмотреть новорожденного и при необходимости провести реанимационные мероприятия.

– Что такое неонатальный скрининг? Для чего он проводится и каждой ли беременной женщине?

– Это исследование, проводимое в первые дни жизни ребенка, является самым эффективным способом выявления наследственных заболеваний. Именно неонатальный скрининг позволяет выявить максимальное количество заболеваний еще до появления их первых симптомов. Вовремя поставленный диагноз и назначенное лечение, в свою очередь, способны остановить развитие тяжелых проявлений, ведущих к инвалидизации.

Скрининг начинается в родильном доме: у каждого новорожденного берется несколько капель крови из пятки на специальный тест-бланк, который направляется в специализированную лабораторию для проведения исследования. В Российской Федерации до 2023 года обязательный массовый неонатальный скрининг предполагал выявление 5 наследственных заболеваний: фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, врожденная дисфункция коры надпочечников, галактоземия, муковисцидоз. С 2023 года на всей территории России он расширился до 36 групп нозологий.

– С какими патологиями новорожденных приходится встречаться врачам-неонатологам чаще всего? Каковы их основные причины?

– Чаще всего рождаются дети в удовлетворительном состоянии, не требующие активных действий, помощи от врача-неонатолога. Но могут рождаться и недоношенные, дети с пороками развития, в асфиксии, с дистрессом плода в родах. Причины этого – затяжные роды, трудности при выведении плечиков, быстрые и стремительные роды, слабость родовой деятельности, мекониальная аспирация в родах. Нельзя забывать, что могут родиться дети и с инфекционными заболеваниями: врожденной пневмонией, сепсисом. Это всегда тяжелый пациент, помощь ему оказывают врачи-неонатологи и детские анестезиологи-реаниматологи.

Все эти отклонения от нормальных родов требуют медицинской помощи новорожденному. Частота их варьируется. Например, 6 % от всех родившихся живыми в регионе – недоношенные, из них от 6–8 до 12 % могут рождаться крайне незрелыми и маловесными. Это дети с массой до 1000–1500 граммов. Данная категория требует поддержки при рождении и врача-реаниматолога, и врача-неонатолога.

В Российской Федерации в 2012 г. был принят приказ о выхаживании детей с массой тела от 500 граммов при сроке беременности 22 недели. Это крайний срок жизнеспособности ребенка. Таких детей в нашем регионе ежегодно рождалось около 90–80, сейчас их меньше 50–60. Их вес может быть и менее 500 граммов, если это двойня или ребенок имеет задержку внутриутробную роста. Главное – мы оказываем всю помощь в полном объеме при рождении ребенка с любой массой, но с признаками живорождения.

– Каковы преимущества грудного молока перед питательными смесями?

– Питание новорожденных – серьезный вопрос, исследуемый специалистами многих стран. Аргументы за грудное вскармливание:

уникальный состав материнского молока, который не может восполнить смесь;

развитие естественного иммунитета у ребенка;

благотворное влияние на нервную систему;

не требует материальных затрат;

снижение риска возникновения аллергии, кишечных расстройств;

более быстрое восстановление организма матери после родов.

К смешанному вскармливанию прибегают в следующих ситуациях: недоношенность или вес при рождении меньше 1500 граммов; нехватка глюкозы у ребенка; нехватка грудного молока; женщина не может постоянно находиться рядом с ребенком. Последнее очень актуально для тех, кто обучается в вузах. Мамы, которые не хотят брать академический отпуск в связи с рождением ребенка, прибегают к помощи смесей.

Искусственное вскармливание используется в тех случаях, когда у женщины полностью отсутствует молоко или она не может кормить в связи с определенными факторами. К ним относятся ВИЧ-инфекция у матери, герпетическое поражение груди, прием некоторых лекарственных препаратов.

Отличия грудного вскармливания от искусственного и смешанного существенные. Современные адаптированные молочные смеси могут почти воссоздать по составу грудное молоко, но преимущество грудного вскармливания останется – готовый иммунитет от многих болезней передается именно с материнским молоком, его состав защищает слизистую кишечника младенца.

– Каковы наиболее частые ошибки допускают матери при уходе за своими новорожденными детьми?

– Родители не дают пупочному остатку отпасть самостоятельно, начинают мазать его зеленкой, обрабатывать спиртом. То же самое делают с пупочной ранкой. Она требует бережного отношения. Надо соблюдать чистоту ранки, дать самостоятельно отторгнуться пупочному остатку и подсохнуть ему. Лишние манипуляции как раз приводят к занесению инфекции, а все обработки мешают быстрой эпителизации.

– Как правильно ухаживать за новорожденным? Дайте несколько рекомендаций.

– Подбирать правильный размер памперса, менять его по мере загрязнения. Мыть кожу ребенка, а не применять постоянно салфетки. Салфетки – это временное решение! Кожа ребенка должна быть просто чистой. Применить можно мягкие детские мыла, использовать крем под подгузник. Ногти младенцу нужно подстригать, а не откусывать(!), как иногда практикуют мамы. Подстригать чистыми маникюрными ножницами осторожно 2–3 раза в неделю, не чаще, но и не реже. Можно занести инфекцию: если отрезать глубоко, возникает паранихий, и требуется помощь хирургов. Если редко стричь, то малыш царапает лицо.

Нельзя будить ребенка ночью, если он не проснулся и не хочет есть. Кормить следует по требованию.

Купать лучше после того, как пуповина отпала, обязателен утренний туалет ребенка: умыть его, тело протереть мягкой губкой. При принятии ванны не добавлять растительные добавки, они могут вызвать аллергию и сухость кожи.

Ни в коем случае не оставлять одного ребенка при пеленании на столе или диване, при мытье в ванной – дети подвижны и падают с высоты! Это всегда чревато травмой.

Убирать комнату, где располагается ребенок, проветривать, не курить, в кроватку не класть никаких игрушек – такие меры позволяют не случиться непоправимым трагедиям. Не спать в одной кровати, даже если «всё под контролем»! Мы сталкиваемся с тем, что уставшая мама засыпает и придавливает ребенка, отчего он может задохнуться и погибнуть. К сожалению, такие случаи встречаются.

Беречь детей от встречи с инфекцией! Не ходить с малышом в общественные места, смотреть, чтобы родственники все были здоровы, и вообще в первый месяц жизни младенца воздержаться от смотрин, празднований рождения. Беречь от малолетних детей! Они не понимают хрупкости малыша, а отсюда могут случиться непредвиденные ситуации в общении.