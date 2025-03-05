Омск-Информ
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·Общество

Появление на свет ребятишек весом больше 4 кило не такая уж редкость.

В Министерстве здравоохранения Омской области рассказали, что за 2024 год в регионе на свет появилось 797 детей весом больше четырех килограммов. Таких новорожденных называют «богатырями».

– Крупный плод требует особого внимания, и его размеры влияют на тактику ведения беременности и родоразрешения. Но не стоит паниковать – если беременность сопровождает опытный акушер-гинеколог, все возможные риски будут сведены к минимуму, – цитирует омский Минздрав NGS55.ru.

Из них 38 малышей родились в районах области, остальные – в Омске.

·Общество

Появление на свет ребятишек весом больше 4 кило не такая уж редкость.

В Министерстве здравоохранения Омской области рассказали, что за 2024 год в регионе на свет появилось 797 детей весом больше четырех килограммов. Таких новорожденных называют «богатырями».

– Крупный плод требует особого внимания, и его размеры влияют на тактику ведения беременности и родоразрешения. Но не стоит паниковать – если беременность сопровождает опытный акушер-гинеколог, все возможные риски будут сведены к минимуму, – цитирует омский Минздрав NGS55.ru.

Из них 38 малышей родились в районах области, остальные – в Омске.