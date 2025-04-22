Яйца – источник ценных витаминов и антиоксидантов.
Распространенное мнение о негативном влиянии яиц на содержание уровня холестерина в крови опроверг специалист гастроэнтерологии медицинского учреждения «Евроонко» Владимир Логинов. Как сообщает «Лента.ру», согласно последним научным исследованиям, здоровому организму регулярное потребление яиц абсолютно безвредно и не провоцирует повышение уровня «плохого» холестерина или риски сердечно-сосудистых болезней.
Однако доктор рекомендует осторожно относиться к употреблению яиц людям с повышенным уровнем холестерина либо страдающим диабетом. Их суточная норма должна составлять одно яйцо или белковые продукты без желтков. Активным спортсменам и физически здоровым людям, ведущим активный образ жизни, разрешается употреблять до трех-четырех яиц ежедневно.
Логинов напомнил, что, помимо белка высокого качества, яйца богаты витаминами (A, D, E, B12), железом, селеном, холином, а также полезными антиоксидантами лютеином и зеаксантином, положительно влияющими на зрение.