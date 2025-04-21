Статистики сравнили суммы за 2024 и 2023 гг.

Выручка похоронных компаний Омской области в 2024 году достигла 2,1 млрд рублей. По данным Росстата, это на 12,9 % больше, чем в 2023 году.

Омская область среди регионов России по выручке заняла 9-е место. Больше заработали похоронщики Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Татарстана, Челябинской, Свердловской, Ростовской и Нижегородской областей.

Напомним, в конце года в Омске выросли цены на рытье могил.