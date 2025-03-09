Причиной стало увеличение расценок на эту услугу в Омске. Ценник вырос почти в два раза.

Омскстат обнародовал данные о динамике цен на отдельные услуги в регионе. За январь подорожали медицинские и ЖКХ-услуги, проезд в общественном транспорте и такси, санатории, обучение в автошколах, междугородняя связь и другое.

Наибольший рост показала такая услуга, как рытье могил. По сравнению с декабрем 2024 года цена выросла на 65,6 %. Причиной этого стало существенное, почти в два раза, увеличение стоимости данной услуги на территории Омска. Тариф на ручное рытье могилы вырос с 7,2 до 13,3 тыс. рублей. Так как большая часть захоронений осуществляется в Омске, это потянуло за собой изменение цены на услуги и в целом по области.