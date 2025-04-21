Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Старт нового сооружения запланирован на начало мая.

В Советском парке Омска готовят к открытию современный веревочный парк. Сейчас там завершаются монтажные работы, уточняется в телеграм-канале городских парков.

Специалисты проводят финальную подготовку объекта: проводятся обязательные испытания оборудования и готовится необходимая документация для сертификации.

Открытие планируется ориентировочно на начало мая. Организаторы напоминают, что безопасность посетителей является приоритетом, поэтому эксплуатация начнется строго после завершения всех процедур контроля качества и безопасности.

·Общество

Старт нового сооружения запланирован на начало мая.

В Советском парке Омска готовят к открытию современный веревочный парк. Сейчас там завершаются монтажные работы, уточняется в телеграм-канале городских парков.

Специалисты проводят финальную подготовку объекта: проводятся обязательные испытания оборудования и готовится необходимая документация для сертификации.

Открытие планируется ориентировочно на начало мая. Организаторы напоминают, что безопасность посетителей является приоритетом, поэтому эксплуатация начнется строго после завершения всех процедур контроля качества и безопасности.