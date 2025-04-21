Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Город обогнал Москву и Санкт-Петербург.
Омск занял 22-е место в России по доходности инвестиций в недвижимость. Как сообщает «РИА Новости», средняя доходность за три года с учетом сдачи в аренду составляет 11,6 %.
На первом месте Иваново (22 %), на втором – Горно-Алтайск (20,9 %), на третьем – Челябинск (19,4 %). Последние три места (77, 78 и 79-е) занимают Белгород (–1,7 %), Майкоп (–3,1 %) и Москва (–3,7 %). Санкт-Петербург оказался на 72-м месте (0,3 %).
·Экономика/Бизнес

Город обогнал Москву и Санкт-Петербург.
Омск занял 22-е место в России по доходности инвестиций в недвижимость. Как сообщает «РИА Новости», средняя доходность за три года с учетом сдачи в аренду составляет 11,6 %.
На первом месте Иваново (22 %), на втором – Горно-Алтайск (20,9 %), на третьем – Челябинск (19,4 %). Последние три места (77, 78 и 79-е) занимают Белгород (–1,7 %), Майкоп (–3,1 %) и Москва (–3,7 %). Санкт-Петербург оказался на 72-м месте (0,3 %).