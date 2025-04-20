Подрядчику предстоит уложить тротуар бетонной плиткой, восстановить велодорожку и ливневку.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило итоги аукциона на поиск подрядчика для проведения ремонта трех объектов: развязки у Ленинградского моста, а также улиц 60 лет Победы и Суворова.

Стоимость контракта составит 17,06 млн рублей. На аукцион заявилась всего одна компания, предложив выполнить работы по первоначальной цене. С ней и заключат контракт.

Согласно условиям контракта, необходимо провести укладку тротуара бетонной плиткой, восстановить велодорожку и систему ливневой канализации. Подрядчик обязан завершить все работы в короткие сроки, до 5 мая включительно.