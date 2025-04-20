В некоторых местах бензин подорожал на 70 копеек за литр.

Конец рабочей недели ознаменовался очередным повышением цен на автозаправках Омска: изменения в ценниках начались уже 18 апреля, в первую очередь на заправках сети «Газпромнефть». Последние данные показывают, что минимальная и максимальная стоимость низкооктановой марки бензина АИ-92 увеличилась на 30 копеек и теперь колеблется в диапазоне от 53,56 до 54,53 рубля за литр.

Цены на высокооктановый бензин, в частности АИ-95 и фирменную марку G-95, также увеличились: теперь литр обычного 95-го бензина стоит от 58,01 до 58,96 рубля (причем рост нижней границы составил 21 копейку). Аналогичная динамика наблюдалась и у брендированной марки топлива. Изменилась и стоимость дизельного топлива – теперь она варьируется от 70,21 до 71,18 рубля за литр.

Исключениями стали премиальный бензин G-100 и сжиженный газ, чьи цены сохранились неизменными на уровне 77,1–77,55 рубляей и 22,25–22,5 рубля за литр соответственно, статистикой поделился портал «Город55».

19 апреля эстафету повышения цен перехватила другая крупная сеть АЗС – «Топлайн». Подобно коллегам, они оставили без изменений цены на газ и высокооктановый бензин АИ-98, зато повысили стоимость остальных видов топлива.

Наиболее значительным изменением стало повышение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-92 Reactive – после увеличения на 70 копеек их стоимость достигла 54,07–55,07 и 55,07–55,52 рубля за литр соответственно. Второе место по росту заняли цены на дизельное топливо – оно подорожало на 30 копеек и теперь стоит 70,72–71,82 рубля за литр. Кроме того, незначительно выросла стоимость бензинов АИ-95 и АИ-95 Reactive – теперь литр самого популярного топлива стоит 58,51–59,51 и 59,5 рубля соответственно (увеличение составило 21 копейку).

Чуть более недели назад бензин уже дорожал. Тогда в цене поднялись почти все виды топлива, кроме дизеля и газа, который, наоборот, подешевел. О подорожании бензина омичей предупреждал Омскстат еще в феврале.