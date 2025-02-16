Зато подешевели дизель и газ.

Омскстат опубликовал свежие данные по стоимости всех видов топлива на январь текущего года. По данным специалистов, отмечается, что подскочил в цене бензин всех марок по сравнению с декабрем прошлого года.

Так, АИ-92 стал дороже на 1,05 % (+52 копейки), средняя стоимость в январе составила 53,09 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 увеличился на 1,01 % (+54 копейки), средняя стоимость была 57,68 рубля за литр. АИ-98 и АИ-100 стали дороже на 0,18 % (+14 копеек), средняя стоимость – 76,6 рубля за литр.

Тогда как дизельное топливо стало стоить дешевле на 0,48 %, или на 36 копеек, его средняя стоимость в январе составила 69,42 рубля за литр. Дешевеет и газ, на 3,51 % (–1,03 рубля), стоимость литра – 25,88 рубля.