АИ-95 продолжает дорожать.

С начала апреля в Омске отмечен очередной рост цен на бензин. Так, с 7 апреля стоимость популярного бензина марки АИ-95 увеличилась на большинстве автозаправочных станций города, сообщает портал «НГС55».

На АЗС сети «Топлайн» цена на АИ-95 поднялась на 12 копеек и составила 58,3–59,3 рубля за литр. Аналогичная марка топлива под брендом Reactive теперь стоит 59,3 рубля, что также дороже предыдущего значения. Бензин марки АИ-92 остался на прежнем уровне – 53,77–54,77 рубля, а реактивная версия этого же топлива продается по цене 54,77–55,22 рубля.

Стоимость дизельного топлива на «Топлайне» не изменилась и колеблется в диапазоне 70,42–71,52 рубля. Газовое топливо, напротив, подешевело на 50 копеек и теперь предлагается по цене 22,25–24,25 рубля.

На заправках «Юнигаз» также произошел ряд изменений. Цена на АИ-95 марки UNI повысилась на 10 копеек, составив 59,27 рубля. Остальные виды топлива остались на прежних позициях: АИ-92 UNI – 54,52 рубля, АИ-92 «Евро» – 53,77 рубля. Стоимость дизеля варьируется от 70,42 до 71,37 рубля в зависимости от марки. Газ стал дешевле на 50 копеек и теперь стоит 22,25 рубля.

На АЗС «Газпромнефть» повышение коснулось бензинов марок АИ-95 и G-95, стоимость которых достигла диапазона 57,80–59,75 рубля. АИ-92 сохранился на уровне 53,26–54,23 рубля, премиальная марка G-100 продается по цене 77,1–77,55 рубля. Дизельное топливо осталось на прежней ценовой отметке – 69,91–70,88 рубля. Газ на «Газпромнефти» тоже подешевел и теперь обходится в 22,25–22,5 рубля.