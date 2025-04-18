Омск-Информ
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·Общество

Сеть планирует приобрести LADA largus или нечто похожее.
АО «Омское лекарство» объявило торги на поставку транспортного средства. Аптечная сеть собирается купить автомобиль LADA largus или эквивалент за 1,7 млн рублей.
Напомним, «Омское лекарство» – фармацевтическая компания, собственником которой является министерство имущественных отношений Омской области. В феврале прокуратура начала проверку из-за перебоев в поставках льготных лекарств, которыми занимается сеть.
В конце марта в акционерном обществе сменился генеральный директор. Игоря Богдашина сменил Аркадий Кербель. При этом Богдашин активно занимается обжалованием этого решения в суде.
·Общество

Сеть планирует приобрести LADA largus или нечто похожее.
АО «Омское лекарство» объявило торги на поставку транспортного средства. Аптечная сеть собирается купить автомобиль LADA largus или эквивалент за 1,7 млн рублей.
Напомним, «Омское лекарство» – фармацевтическая компания, собственником которой является министерство имущественных отношений Омской области. В феврале прокуратура начала проверку из-за перебоев в поставках льготных лекарств, которыми занимается сеть.
В конце марта в акционерном обществе сменился генеральный директор. Игоря Богдашина сменил Аркадий Кербель. При этом Богдашин активно занимается обжалованием этого решения в суде.