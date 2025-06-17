Средний чек на украшения до 1,5 тысячи рублей повысился.

С января по май 2025 года спрос на недорогие украшения стоимостью до 1,5 тыс. рублей увеличился на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый большой рост покупок недорогой ювелирной продукции – в 4,6 раза – отмечен в Калининграде, передают «Известия».

Средний чек на украшения до 1,5 тыс. рублей также вырос. Так, жители Омска стали тратить на дешевые украшения на 13 % больше, чем в прошлом году.

Российские покупатели чаще всего приобретают цепи, кольца и серьги. Серебро лидирует среди металлов, включая варианты с золочением и родированием. Среди камней популярны фианиты, натуральные бриллианты, эмали и жемчуг.