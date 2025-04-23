Объем покупок ювелирных изделий в России снизился на 7 %.

В январе – марте 2025 года объем покупок ювелирных изделий в России снизился на 7 %, Retail.ru сравнил суммы с аналогичным периодом 2024 года, число покупок уменьшилось на 26 %.

При этом средний чек вырос на 20 %: с 6835 руб. в 2024 году до 8510 руб. в 2025 году.

Среди покупателей офлайн преобладают женщины, хотя средний чек у мужчин оказался выше в 1,6 раза – 9163 руб. против 5756 руб. у женщин. Аналогичная динамика наблюдалась в онлайн-продажах: у мужчин – 7257 руб., у женщин – 4260 руб.

Покупать золото онлайн уже не хотят, заметно снизилось количество транзакций в этом сегменте – на 50 %, в офлайн-магазинах делают больше покупок. Лидерами по количеству приобретений ювелирных изделий в рассрочку стали: Москва (14 %), Челябинская область (10 %), Московская область (9 %), Санкт-Петербург (7 %) Омская область (5 %).