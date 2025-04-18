Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

На предприятии выявили нарушения около полугода назад.
По данным ЕГРЮЛ, 15 апреля в Омской области сменился директор ООО Маслосыркомбинат «Тюкалинский». Место Александра Чернявского, который владеет предприятием всместе с Оксаной Сорокиной, занял Игорь Портало. Это предприятие можно назвать популярным. Но есть и неприятные нюансы. 
Так, в ноябре прошлого года Роспотребнадзор привлек предприятие к административной ответственности за несоответствие продукции требованиям законодательства в сфере технического регулирования по жирно-кислотному составу, соотношению метиловых эфиров жирных кислот, содержанию фитостеринов, а также в связи с отсутствием информации о применении жиров растительного происхождения. Маслосыркомбинат оштрафовали на 300 тыс. рублей.
·Экономика/Бизнес

На предприятии выявили нарушения около полугода назад.
По данным ЕГРЮЛ, 15 апреля в Омской области сменился директор ООО Маслосыркомбинат «Тюкалинский». Место Александра Чернявского, который владеет предприятием всместе с Оксаной Сорокиной, занял Игорь Портало. Это предприятие можно назвать популярным. Но есть и неприятные нюансы. 
Так, в ноябре прошлого года Роспотребнадзор привлек предприятие к административной ответственности за несоответствие продукции требованиям законодательства в сфере технического регулирования по жирно-кислотному составу, соотношению метиловых эфиров жирных кислот, содержанию фитостеринов, а также в связи с отсутствием информации о применении жиров растительного происхождения. Маслосыркомбинат оштрафовали на 300 тыс. рублей.