О важности иммунопрофилактики рассказала врач-методист Областного центра общественного здоровья Анна Карибаева.

Иммунопрофилактика инфекционных болезней – это система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок. О важности иммунопрофилактики рассказала врач-методист Областного центра общественного здоровья Анна Карибаева.

Вакцинация. Начало

Вакцинация – это простой и эффективный способ защиты человека от инфекционных агентов еще до того, как эта встреча наступит. В прошлом, когда профилактические прививки еще отсутствовали, эпидемии уносили много жизней. Так происходило во времена эпидемий чумы, натуральной оспы и других инфекций, которые не щадили ни взрослых, ни детей.

Все изменилось с момента, когда в 1796 году английский врач Эдвард Дженнер, являющийся основоположником вакцинации, впервые применил вакцину против натуральной оспы. Доктор заметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой, не заболевали другими ее видами.

Первым человеком, получившим профилактическую прививку, стал восьмилетний мальчик, которому Дженнер ввел небольшое количество гноя из язвы больного коровьей оспой в царапину на руке. Этот мальчик переболел коровьей оспой и выздоровел. Таким образом, искусственное заражение коровьей оспой стало эффективным способом предотвращения натуральной оспы. Этот эксперимент считается началом зарождения вакцинации.

Огромный вклад в иммунопрофилактику внес французский химик и микробиолог Луи Пастер как автор вакцин против бешенства, сибирской язвы и куриной холеры. В 1885 году, после успешного эксперимента с введением вакцины против бешенства двум покусанным бешенной собакой мальчикам, мировой сенсацией стала новость о предотвращении у них заболевания, которое гарантировало 100 % гибель.

Благодаря прививкам население в прошлом, жившее в неблагоприятных условиях, в отсутствии должной санитарии и эффективного лечения инфекционных заболеваний, смогло выжить. С тех пор много ученых трудились над созданием вакцин, которые мы знаем уже в современном мире, в том числе и русские ученые.

Например, русский ученый Владимир Хавкин в 1893 году разработал первую эффективную вакцину против холеры, а в 1897 году – против бубонной чумы. А известный бактериолог, иммунолог и вирусолог Анатолий Смородинцев изобрел и внедрил совместно с Михаилом Чумаковым живую вакцину против полиомиелита. Оба ученых за это были удостоены Ленинской премии в 1963 году. Смородинцев также создал первые вакцины против гриппа, кори, клещевого энцефалита и эпидемического паротита. Таким образом, в современном мире путем проб и ошибок появились современные вакцины, которые позволили избавиться от страшных эпидемий и их последствий.

Победа над болезнями

На сегодняшний день благодаря прививкам полностью ликвидирована натуральная оспа, которая уносила жизни многих людей, а тех, кто выживал, оставляла с уродующими, в том числе лицо, рубцами. Вакцинация против других инфекций, таких как эпидемический паротит, краснуха, коклюш помогла добиться единичных вспышек данной инфекции.

Проведение массовой вакцинации позволяет защитить население от инфекций, которые вызывают тяжелые заболевания и осложнения, а в некоторых случаях могут привести к летальному исходу, например полиомиелит, дифтерия, столбняк, тяжелые формы туберкулеза и других. В современном мире к выпуску вакцин предъявляют жесткие требования безопасности и эффективности, они проходят лабораторный и клинический контроль. Изобретение новых вакцин – это очень кропотливый и длительный процесс. Кроме того, существует направление по совершенствованию уже существующих вакцин, например, создание пероральных вакцин, разработка комбинированных препаратов.

Снизить риск до минимума

Вакцины делятся на живые (созданы из ослабленных возбудителей инфекций) и неживые (инактивированные – состоящие из «убитых» микроорганизмов, химические – полученные путем химического синтеза, генно-инженерные – получаемые путем переноса гена, контролирующего образование нужных антигенов в другие микроорганизмы, которые и начинают их синтезировать, анатоксины – обезвреженные токсины микроорганизмов).

Доказано, что вакцинация резко снижает риск заражения, а если заболевание возникает, то протекает легко и с минимальным риском развития осложнений. Для проведения вакцинации необходимо обращаться в территориальную медицинскую организацию. Одними из обязательных условий проведения вакцинации является проведение осмотра врача перед профилактической прививкой, где врач определяет наличие противопоказаний к вакцинации (постоянных или временных), а также выполнение пациентом рекомендаций врача после проведения прививки. При отсутствии противопоказаний к вакцинации после оформления добровольного информированного согласия пациент направляется на прививку.

Перед прививкой

Что нужно сообщить врачу на осмотре перед прививкой:

о состоянии здоровья на момент вакцинации: наличие хронических заболеваний, наличие острого инфекционного и неинфекционного заболевания на момент вакцинации или обострения хронических заболеваний, наличие беременности и периода грудного вскармливания на момент осмотра;

имеющиеся любые аллергические реакции (особенно тяжелые – анафилактический шок, рецидивирующий отек Квинке, сывороточная болезнь) в анамнезе, в том числе на белок куриного яйца, аминогликозиды, желатин, пекарские дрожжи.

наличие в анамнезе аллергической реакции на предыдущее введение вакцины, сильной поствакцинальной реакции в виде высокой температуры тела до 40 ° С и выше, покраснения в месте инъекции препарата и др.

С и выше, покраснения в месте инъекции препарата и др. о контакте в ближайшее время с лицами с признаками острой инфекции.

В России существует Национальный календарь профилактических прививок, который регламентирует обязательную вакцинацию против 12 инфекций, а именно туберкулеза, вирусного гепатита В, кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, пневмококковой и гемофильной инфекции, гриппа, эпидемического паротита. Кроме обязательных, есть профилактические прививки, которые проводятся по эпидемическим показаниям, например гражданам, выезжающим в неблагополучные районы по распространению некоторых заболеваний, гражданам, проживающим в этих районах постоянно или лицам, имеющим определенную профессию и имеющим риск столкновения с данными инфекциями. К таким прививкам относятся прививки против клещевого энцефалита, туляремии, холеры, сибирской язвы, вирусного гепатита А, брюшного тифа, чумы, бешенства и других. Научный прогресс не стоит на месте, появилось много современных и эффективных лекарств, однако проведение профилактических прививок является лидирующей мерой профилактики особо опасных инфекций и защитой здоровья населения.