Кроме того, мэр рассказал о перспективах проекта «Меценатство» в будущем.

18 апреля омские меценаты получили почетные грамоты и награды. В здании Омского городского совета прошла торжественная церемония вручения атрибутов звания «Меценат года – 2024» и нагрудных знаков «Меценат». Награду получили 26 человек-участников проекта «Меценатство».

Меценатом года же стал Александр Сасин, генеральный директор ГК «Стройбетон». Под его покровительством находятся три крупных проекта: школа № 81, филиал детского сада № 44 и шахматная школа.

– Мы делаем это не для мэра, не для себя, мы вкладываем средства в будущее наших детей, – подчеркнул Александр Сасин. – И конечно, останавливаться на достигнутом не планируем. Будем и дальше заниматься нашими объектами, посмотрим, может быть, возьмемся еще за какие-то. В любом случае наша компания никогда не бросает начатое дело на половине пути.

Мэр города Омска Сергей Шелест рассказал, что на данный момент в городе подписано 41 меценатское соглашение, из которых 32 – по развитию муниципальных учреждений, 9 – по развитию территории города Омска.

– Хотелось бы выразить благодарность тем неравнодушным представителям бизнеса, которые ставят в жизни цель не просто заработать денег, но и оставить о себе память, которые хотят сделать жизнь в Омске более комфортной и удобной, – сказал мэр. – Мы все сообща делаем жизнь в нашем городе лучше. Огромное вам спасибо!

Среди получивших почетные знаки – известный российский меценат Сергей Козубенко, который пусть и перебрался в Москву, но все еще не забывает о своих корнях.

– Для меня это очень почетно и волнительно. Я люблю Омск, хочу, чтобы он становился лучше, чтобы в нем появилось больше знаковых мест, развивались образование, культура, спорт, чтобы наша молодежь приобщалась к прекрасному, – рассказывает предприниматель. – И то, что мы уже сделали: памятник Петру I, Аллея олимпийских чемпионов, портреты, написанные народным художником России Никасом Сафроновым, полотно Олега Маслова «Основатель Омской крепости Бухгольц И. Д.» и бюст прославленного Александра Михайловича Пушницы – будем дополнять новыми проектами. Омску повезло с мэром, Сергей Николаевич понимает необходимость подобных проектов и всегда их поддерживает.

Председатель Омского городского совета Владимир Корбут добавил, что среди участников проекта «Меценатство» есть и депутаты, которые успешно совмещают предпринимательскую и общественную деятельность с законотворчеством.