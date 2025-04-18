Погодные условия спровоцировали не только пробки, но и большое количество ДТП на дорогах города.

Мощный снегопад, обрушившийся на Омска, парализовал движение в городе: утром пробки достигали 10 баллов. Причина – снежные заносы и гололед, однако ситуация осложняется еще и ДТП.

По данным омской Госавтоинспекции, на территории города зарегистрировано более 20 столкновений на дорогах. Главными факторами возникновения аварий являлись нарушения водителями ПДД, в частности, превышение скорости, неправильные маневры и пренебрежение правилами безопасной дистанции между автомобилями.

Ранее сообщалось, что с начала года в Омске произошло 394 аварии, в которых погибли 9 человек.