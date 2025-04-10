С начала года произошло около 50 аварий с участием общественного транспорта.

В прошлом году на дорогах Омска погибло 37 человек. По сравнению с 2023 годом, когда погибших было 53, ситуация значительно улучшилась, однако в текущем году показатель смертности в авариях снова пошел в рост.

Как сообщил на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры начальник отдела Госавтоинспекции УМВД по Омской области Сергей Лебедев, за первый квартал в Омске произошло 346 дорожных аварий, в которых погибли 9 человек. Год назад погибших было семеро.

У представителей власти вызывают тревогу аварии с участием общественного транспорта. В этом году автобусы и маршрутки попадали в ДТП 46 раз. В этих авариях погибли 2 человека и пострадало 89. И если количество ДТП с участием пассажирского транспорта уменьшилось на 20 %, то пострадавших стало больше сразу на 166 %. Значительное влияние на статистику оказало массовое ДТП с участием двух автобусов на Комсомольском мосту. В результате аварии, произошедшей 14 февраля, пострадало 25 человек.

При этом основные травмы, которые омичи получают в салонах общественного транспорта, – это падения. За три первых месяца года произошло 28 таких случаев. Далее идет столкновение транспортных средств – 14 случаев. Кроме того, пассажирским транспортом было совершено 3 наезда на пешеходов.