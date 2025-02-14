Ранее сообщалось всего о четверых пассажирах, обратившихся за медицинской помощью.

В омской Госавтоинспекции уточнили информацию о пострадавших в утреннем массовом ДТП на Комсомольском мосту в Омске. Ранее сообщалось, что водитель автобуса № 72, ехавший в сторону Музыкального театра, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автобусом № 78. Последний по инерции протаранил три легковых автомобиля, находившихся в непосредственной близости.

Мэр Омска Сергей Шелест отреагировал поручением провести детальную проверку. Силовики начали эту самую доследственную проверку, а прокуратура взяла дело на контроль.

Как уточнили полицейские, в результате ДТП медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам из двух пассажирских автобусов. Проводится проверка.