Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными на дорогах в условиях непогоды.

Омичи в соцсетях делятся фотографиями и видеозаписями автоаварий, которые произошли в Омске из-за снегопада. Аварии произошли на улицах 1-я Трамвайная, 5-я Кордная, Октябрьском мосту и на других участках. Водителей предупреждают о гололеде.

– Необходимо соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать необдуманных маневров и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков, – отметили в Госавтоинспекции.

Пешеходам также следует быть особенно внимательными: прежде чем переходить через дорогу, необходимо убедиться, что водители вас увидели и пропускают. Ни в коем случае не переходить через дорогу в неположенном месте.

Также сегодня следует рассчитывать свой путь заранее, пробки в ранний час уже достигли 9 баллов.