Омск-Информ
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·Общество

Стоимость билетов осталась прежней.

Страусиная ферма, расположенная в селе Усть-Заостровка Омского района, объявила о старте нового сезона с первого мая.

– Рады вам сообщить, что открытие сезона- 2025 состоится 1 мая в 11:00. Ближайшие дни работы: 1, 2, 3, 4 мая и 8, 9, 10, 11 мая с 11:00 до 17:00, – сообщили в официальной группе во «ВКонтакте».

Летом страусиная ферма планирует функционировать в праздники и выходные дни с 11 утра до 17 вечера. Цена посещения остается неизменной: взрослые посетители (старше 14 лет) заплатят 300 рублей, дети 3–14 лет смогут посетить ферму за 150 рублей, малыши младше 3 лет смогут попасть бесплатно.
·Общество

Стоимость билетов осталась прежней.

Страусиная ферма, расположенная в селе Усть-Заостровка Омского района, объявила о старте нового сезона с первого мая.

– Рады вам сообщить, что открытие сезона- 2025 состоится 1 мая в 11:00. Ближайшие дни работы: 1, 2, 3, 4 мая и 8, 9, 10, 11 мая с 11:00 до 17:00, – сообщили в официальной группе во «ВКонтакте».

Летом страусиная ферма планирует функционировать в праздники и выходные дни с 11 утра до 17 вечера. Цена посещения остается неизменной: взрослые посетители (старше 14 лет) заплатят 300 рублей, дети 3–14 лет смогут посетить ферму за 150 рублей, малыши младше 3 лет смогут попасть бесплатно.