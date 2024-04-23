Свою работу ферма начнет в последний день апреля. Вход для взрослых составит 300 рублей.

Свою работу ферма начнет в последний день апреля. Вход для взрослых составит 300 рублей.

С 30 апреля в селе Усть-Заостровка Омского района свою работу начинает ферма «Омский страус». Работать ферма планирует 30 апреля, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 мая с 11:00 до 17:00 часов, а также каждые выходные и праздничные дни.

Вход на территорию для взрослых составит 300 рублей, для детей от 3 до 4 лет 150 рублей. Сафари для взрослых будет стоить 150 рублей, для детей от 5 до 14 лет – 50 рублей.

Как отметили в пресс-службе фермы, приезжать на территорию с домашними животными нельзя.