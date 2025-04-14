Точная дата открытия пока не называется.

Ферма «Омский страус» готова открыть новый сезон 2025 года, хотя точную дату запуска пока не назвали. Скорее всего, откроется она в начале мая. Вся необходимая подготовка уже завершена: сотрудники убрали территорию и обработали ее специальным составом для защиты от клещей.

– Мы приводим ферму в порядок перед приемом гостей. Наши птицы ждут, когда снова побегают по свежей зеленой травке! Когда точно откроемся в 2025-м, расскажем чуть позже. Территорию уже защитили от клещей, – сообщили представители в соцсетях фермы.

Добавим, что ферма, расположенная в Усть-Заостровке, традиционно открывается для посещения в мае и работает до конца сентября – начала октября. В прошлом сезоне, например, закрытие состоялось в первой декаде октября.