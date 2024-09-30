Последние рабочие дни – 5 и 6 октября.

В соцсетях фермы «Омский страус» опубликовали о закрытии сезона.

В субботу, 28 сентября, представители фермы сообщили, что последними днями работы станут ближайшие выходные – 5 и 6 октября с 11:00 до 17:00 ч.

В опубликованной записи также напомнили о том, что подъезжать к территории фермы с домашними животными категорически запрещено. Помимо этого, написали о правилах при посещении с детьми. Напомнили о том, что на каждые 5 детей должен быть взрослый сопровождающий в целях безопасности.

Отметим, что страусиная ферма, находящаяся в Усть-Заостровке, в прошлом году закрыла сезон также в начале октября. Для посетителей свои двери они открывают обычно к началу мая.