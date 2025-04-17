Необходимый стаж для женщин для выхода на заслуженный отдых составляет 37 лет, для мужчин – 42 года.
По данным отделения СФР по Омской области, в 2024 году досрочно вышли на пенсию 1640 жителей, накопивших длительный трудовой стаж. Женщины смогли воспользоваться таким правом, имея не менее 37 лет официального трудового стажа, мужчины – 42 года. Наличие такого опыта дает возможность получать пенсию на два года раньше обычного пенсионного возраста.
– Также в длительный стаж засчитывается служба в армии по призыву, а участие в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании – в двойном размере, – уточнила управляющий Отделением СФР по Омской области Ольга Ступичева.