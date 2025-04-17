Необходимый стаж для женщин для выхода на заслуженный отдых составляет 37 лет, для мужчин – 42 года.

По данным отделения СФР по Омской области, в 2024 году досрочно вышли на пенсию 1640 жителей, накопивших длительный трудовой стаж. Женщины смогли воспользоваться таким правом, имея не менее 37 лет официального трудового стажа, мужчины – 42 года. Наличие такого опыта дает возможность получать пенсию на два года раньше обычного пенсионного возраста.

Важно учитывать, что период ухода за ребенком до полутора лет, уход за пожилыми родственниками или выплата пособий по безработице не учитываются при расчете страхового стажа, поскольку требуют обязательного внесения страховых взносов работодателями во время осуществления трудовой деятельности.

Ольга Ступичева. – Также в длительный стаж засчитывается служба в армии по призыву, а участие в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании – в двойном размере, – уточнила управляющий Отделением СФР по Омской области

Чтобы проверить текущий трудовой стаж, жители Омска могут зайти в личный кабинет на сайте «Госуслуги» и заказать справку из индивидуального счета. Информацию о стаже также предоставляют сотрудники МФЦ и территориальных отделений Социального фонда.