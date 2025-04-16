Для проведения работ нужно передать в муниципальную собственность земельные участки.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета депутаты приняли решение об обращении в министерство имущественных отношений Омской области по поводу передачи в муниципальную собственность четырех земельных участков площадью 7263 кв. м в Советском округе Омска.

Сменить статус областной собственности на муниципальную планируют для реконструкции дороги по улице 6-я Северная. Работы будут проводиться от здания № 2 по улице 6-я Северная до улицы Красный Путь.

В настоящее время эти земли предоставлены департаменту строительства администрации Омска по договорам безвозмездного пользования.

Добавим, что вдоль улицы 6-я Северная находится жилищный комплекс «Серебряный берег».