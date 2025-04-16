Партия обогнала ЛДПР, «Новых людей» и «Коммунистов России».
В прошлое воскресенье, 13 апреля, в Омске прошли выборы депутатов в Советы 15 муниципальных районов. В выборах участвовали шесть партий. Явка избирателей составила 35,5 % – это почти 76 тысяч человек.
Партия «Справедливая Россия – За правду» заняла третье место по количеству мандатов. Она обогнала ЛДПР, «Новых людей» и «Коммунистов России».
– Благодарим всех причастных за доверие и хорошую работу! – сказал председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Жуковский. – Мы уверены, что с такой поддержкой избирателей и сплоченной командой мы сможем добиться значимых изменений и улучшений в жизни наших граждан. Вперед, к новым победам!
Места распределились следующим образом по количеству полученных мандатов:
- «Единая Россия»
- КПРФ
- «Справедливая Россия – За правду»
- ЛДПР
- «Новые люди»
Теперь депутаты «Справедливой России» представлены в Кормиловском, Одесском и Большереченском районах. Партия продемонстрировала высокие результаты.