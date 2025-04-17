Омск-Информ
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·Общество

Также синоптики обещают ветер и гололед.

По данным Обь-Иртышского УГМС, днем в четверг, 17 апреля, в Омской области похолодает до +1...+6 градусов. Местами температура может опускаться до –5 °.

Синоптики обещают дождь, переходящий в снег. Порывы ветра будут достигать 7–12 м/с, местами 15–20 м/с. Местами ожидаются гололедные отложения.

По данным Gismeteo, в Омске будет +1...+6 градусов. В городе также пройдет дождь со снегом. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

·Общество

Также синоптики обещают ветер и гололед.

По данным Обь-Иртышского УГМС, днем в четверг, 17 апреля, в Омской области похолодает до +1...+6 градусов. Местами температура может опускаться до –5 °.

Синоптики обещают дождь, переходящий в снег. Порывы ветра будут достигать 7–12 м/с, местами 15–20 м/с. Местами ожидаются гололедные отложения.

По данным Gismeteo, в Омске будет +1...+6 градусов. В городе также пройдет дождь со снегом. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.