Омск-Информ
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·Общество

Бюджет города Омска увеличен на 2,3 млрд рублей.

Сегодня, 16 апреля, депутаты Омского городского совета на пленарном заседании приняли поправки в бюджет 2025 года – это третьи изменения со знаком плюс главного финансового документа. Уточняется доходная его часть на 2,3 млрд рублей. Средства поступили в основном из вышестоящих бюджетов.

– Средства предназначены для различных статей расходов, – прокомментировал председатель Омского горсовета Владимир Корбут. – Поступили средства на сферу образования, летнее оздоровление детей тоже в этот расчет входит. Обращаю внимание, что уже 15 образовательных учреждений у нас вошли в капитальный ремонт, сегодня присоединилась школа № 13 им. А. С. Пушкина. Детские сады мы тоже не забываем, сегодня также было передано дошкольное учреждение в департамент строительства для производства капремонта – это детсад № 87.

Пойдут деньги в сферу образования, культуры, молодежной политики, транспортного обеспечения, дорожного строительства. К примеру, в этом году был закуплен новый асфальтобетонный укладчик, в связи с этим в мэрии планируется нарастить мощности на муниципальном асфальтовом заводе и порядка 100 тысяч тонн асфальтобетонной смеси израсходовать на ремонт дорог.

В результате основные параметры бюджета составят: доходы – 42,3 млрд рублей, расходы – 44,1 млрд рублей.

К тому же на пленарном заседании Омского городского совета были приняты решения, касающиеся социальных сфер. Все участники Великой Отечественной войны стали почетными гражданами города Омска. Соответственно, изменения в бюджете касаются их поддержки. В канун 9 Мая пройдут чествования ветеранов-фронтовиков.

– Хотел отметить также, что сегодня мы устанавливаем некоторые льготы по посещению объектов культуры и искусства для участников специальной военной операции и членов их семей, – отметил Владимир Корбут.

Следующее заседание Омского городского совета состоится 21 мая.

·Общество

Бюджет города Омска увеличен на 2,3 млрд рублей.

Сегодня, 16 апреля, депутаты Омского городского совета на пленарном заседании приняли поправки в бюджет 2025 года – это третьи изменения со знаком плюс главного финансового документа. Уточняется доходная его часть на 2,3 млрд рублей. Средства поступили в основном из вышестоящих бюджетов.

– Средства предназначены для различных статей расходов, – прокомментировал председатель Омского горсовета Владимир Корбут. – Поступили средства на сферу образования, летнее оздоровление детей тоже в этот расчет входит. Обращаю внимание, что уже 15 образовательных учреждений у нас вошли в капитальный ремонт, сегодня присоединилась школа № 13 им. А. С. Пушкина. Детские сады мы тоже не забываем, сегодня также было передано дошкольное учреждение в департамент строительства для производства капремонта – это детсад № 87.

Пойдут деньги в сферу образования, культуры, молодежной политики, транспортного обеспечения, дорожного строительства. К примеру, в этом году был закуплен новый асфальтобетонный укладчик, в связи с этим в мэрии планируется нарастить мощности на муниципальном асфальтовом заводе и порядка 100 тысяч тонн асфальтобетонной смеси израсходовать на ремонт дорог.

В результате основные параметры бюджета составят: доходы – 42,3 млрд рублей, расходы – 44,1 млрд рублей.

К тому же на пленарном заседании Омского городского совета были приняты решения, касающиеся социальных сфер. Все участники Великой Отечественной войны стали почетными гражданами города Омска. Соответственно, изменения в бюджете касаются их поддержки. В канун 9 Мая пройдут чествования ветеранов-фронтовиков.

– Хотел отметить также, что сегодня мы устанавливаем некоторые льготы по посещению объектов культуры и искусства для участников специальной военной операции и членов их семей, – отметил Владимир Корбут.

Следующее заседание Омского городского совета состоится 21 мая.