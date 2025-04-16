Бюджет города Омска увеличен на 2,3 млрд рублей.

Сегодня, 16 апреля, депутаты Омского городского совета на пленарном заседании приняли поправки в бюджет 2025 года – это третьи изменения со знаком плюс главного финансового документа. Уточняется доходная его часть на 2,3 млрд рублей. Средства поступили в основном из вышестоящих бюджетов.

– Средства предназначены для различных статей расходов, – прокомментировал председатель Омского горсовета Владимир Корбут. – Поступили средства на сферу образования, летнее оздоровление детей тоже в этот расчет входит. Обращаю внимание, что уже 15 образовательных учреждений у нас вошли в капитальный ремонт, сегодня присоединилась школа № 13 им. А. С. Пушкина. Детские сады мы тоже не забываем, сегодня также было передано дошкольное учреждение в департамент строительства для производства капремонта – это детсад № 87.

Пойдут деньги в сферу образования, культуры, молодежной политики, транспортного обеспечения, дорожного строительства. К примеру, в этом году был закуплен новый асфальтобетонный укладчик, в связи с этим в мэрии планируется нарастить мощности на муниципальном асфальтовом заводе и порядка 100 тысяч тонн асфальтобетонной смеси израсходовать на ремонт дорог.

В результате основные параметры бюджета составят: доходы – 42,3 млрд рублей, расходы – 44,1 млрд рублей.

К тому же на пленарном заседании Омского городского совета были приняты решения, касающиеся социальных сфер. Все участники Великой Отечественной войны стали почетными гражданами города Омска. Соответственно, изменения в бюджете касаются их поддержки. В канун 9 Мая пройдут чествования ветеранов-фронтовиков.

– Хотел отметить также, что сегодня мы устанавливаем некоторые льготы по посещению объектов культуры и искусства для участников специальной военной операции и членов их семей, – отметил Владимир Корбут.

Следующее заседание Омского городского совета состоится 21 мая.