Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Он поработает с Михаилом Пореченковым.
В городе Кировске Мурманской области стартовали съемки пятого сезона сериала «Полярный». В нем появится новый персонаж, которого сыграет омский актер Олег Гасс.
Отметим, что главного героя, Виктора Громова, в сериале играет Михаил Пореченков. Как сообщает пресс-служба ТНТ, омич исполнит роль Макса, сына бывшей возлюбленной Громова.
Сюжет пятой части развернется в Полярном в канун Нового года. В жизнь Громова внезапно постучится прошлое: вернется бывшая возлюленная, с которой его связывают преступные тайны из 90-х. Вместе с ней появляется ее сын. В то же время из тюрьмы выйдет криминальный авторитет Барабуля. Он попытается вернуть утраченное и заполучить миллиард, выделенный губернатором на строительство горнолыжного комплекса.
·Культура/Афиша

Он поработает с Михаилом Пореченковым.
В городе Кировске Мурманской области стартовали съемки пятого сезона сериала «Полярный». В нем появится новый персонаж, которого сыграет омский актер Олег Гасс.
Отметим, что главного героя, Виктора Громова, в сериале играет Михаил Пореченков. Как сообщает пресс-служба ТНТ, омич исполнит роль Макса, сына бывшей возлюбленной Громова.
Сюжет пятой части развернется в Полярном в канун Нового года. В жизнь Громова внезапно постучится прошлое: вернется бывшая возлюленная, с которой его связывают преступные тайны из 90-х. Вместе с ней появляется ее сын. В то же время из тюрьмы выйдет криминальный авторитет Барабуля. Он попытается вернуть утраченное и заполучить миллиард, выделенный губернатором на строительство горнолыжного комплекса.