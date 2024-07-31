Новый сезон хитового комедийного сериала стартует на ТНТ с 12 августа.

12 августа в 19:00 на телеканале ТНТ состоится премьера третьего сезона хитового комедийного сериала «Бедный олигарх» (16+) с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкиным. На сей раз главные герои после побега из английской тюрьмы (а где еще сидеть опальному миллионеру?) отправятся в русскую деревню Нижние Васюки и попробуют установить там свои порядки.

Среди местных, которые им, мягко говоря, не рады, учитель ОБЖ сельской школы в исполнении актера из Омска Андрея Кондратьева.

– Мой герой выступает главным антагонистом героя Максима Лагашкина. Перемены, которые грядут в коллективе с его появлением, претят моему персонажу. Он хотел бы, чтобы все оставалось по-прежнему: прозрачно и понятно, – рассказывает Андрей. – Ревность и откровенная неприязнь выливаются в забавные хулиганские выходки, которые разрешаются в острословных перепалках между героями.

По словам Кондратьева, тема и проблематика сериала «Бедный олигарх» просты: нужно научиться радоваться тому, что у тебя есть. Даже тому малому, что окружает.

– Часто гонка за деньгами и статусом лишает нас возможности увидеть прекрасное вокруг себя. Увидеть, что мир состоит не только из дорогих вещей, но и из простых радостей, которые доступны каждому, но незаметны в этой бешеной социальной гонке, – заметил актер.

Андрей Кондратьев родился в селе Черемновка Называевского района Омской области. В 2012 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Зрителям Андрей знаком по сериалам «Почка», «Сергий против Нечисти» и другим.

Также в продолжении «Бедного олигарха» вновь сыграет хорошо известная поклонникам кино Янина Студилина. Она, как и Андрей Кондратьев, тоже омичка.