Ирина Князьниделина снялась в сериале «СуперИвановы».

Сегодня, 7 октября, на телеканале ТВ-3 стартовал второй сезон сериала «СуперИвановы». Это мистическая комедия о семье, в которой все женщины обладают разными сверхъестественными способностями. Единственный мужчина в семье работает учителем физики и отказывается верить в магию.

Одну из ролей в этом сезоне сыграет бывшая актриса Омского драматического «Пятого театра» Ирина Князьниделина. Она работала в театре с 1997-го по 2003 год.

– В моей серии была съемка с собакой. И хотя собака опытная и дрессировщик рядом, возникли сложности, – рассказала актриса.

По словам артистки, собака устала и не слушалась, поэтому заставила понервничать режиссера и оператора. Сама Ирина быстро нашла общий язык с животным. Она считает, что съемки получились интересными.